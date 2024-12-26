Навка о квалификации на Олимпиаду: «Сложный момент для выбора. В одиночном катании много хороших фигуристов»
Татьяна Навка высказалась о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«Безусловно, спортсменам надо ехать, нужно их заявлять, но сейчас очень сложный момент для выбора. В одиночном катании много хороших фигуристов, все может случиться.
Эти условия – это какое-то издевательство над нашими фигуристами. С другой стороны, радостная весть, что хоть кто-то поедет обязательно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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