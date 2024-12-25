Софья Акатьева: «Я очень верю и надеюсь, что международные соревнования еще будут в моей жизни»

Фигуристка Софья Акатьева надеется выступить на международных соревнованиях.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«На данном этапе отсутствие международных соревнований на меня не влияет. Но я очень верю и надеюсь, что международные соревнования еще будут в моей жизни и мы сможем вернуться. Сейчас от спортсменов конкретно ничего не зависит. Я отношусь с принятием к этой ситуации, она же не первый год длится. С мотивацией лично у меня проблем нет, потому что есть внутренние цели – преодоление себя.

Могу ли помыслить об Олимпиаде? Могу. Недавно узнала, что нас допустили к олимпийской квалификации. Я была в огромном шоке, потому что в какой-то момент мы перестали просто верить. Я перестала думать сильно об этом, но вообще это огромное счастье, если у нас получится выступать», – сказала Акатьева .

Акатьевой 17 лет, она чемпионка России сезона-2022/23, победитель этапов международной серии Гран-при-2021/22 среди юниоров.

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