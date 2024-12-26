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Анастасия Волочкова: «Валиева для меня – человек года и лидер спорта. Она великий человек»

Анастасия Волочкова назвала Камилу Валиеву человеком года в российском спорте.

«Я фанат фигурного катания и могу сказать, что Камила Валиева для меня – человек года и лидер спорта. Она очень светлый и упорный человек.

Я очень рада, что ей помогли шоу, в которых она участвовала. Это давало ей возможность выходить на лед и быть внутри творчества. Я считаю, что она великий человек», – сказала балерина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКамила Валиева
женское катание
logoсборная России
Анастасия Волочкова
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