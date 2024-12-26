Владислав Дикиджи: «Меня миллион раз спрашивали, почему я не перенесу движения из тиктока на лед. На льду я слишком переживаю, чтобы такое исполнять»

Чемпион России Владислав Дикиджи рассказал об увлечении тиктоком.

В соцсети фигурист выкладывает танцевальные ролики.

«Я начал снимать тиктоки примерно год назад. В прошлом году, после этапа Гран-при в Казани, зацепились с Гришей Федоровым, и я ему в шутку сказал: «А давай, если чисто откатаем, в конце станцуем? – Ну, давай». Так все и закрутилось. Хотя какие-то видосы я снимал еще до этого.

Публика отреагировала очень хорошо, ролик быстро разлетелся. И я подумал, что стоит продолжать. На первых видосах я копировал образ Ave Moves (тиктокер с 17,7 млн подписчиками – Спортс’‘). Купил маску, ну и в танцах повторял некоторые его движения.

Обычно бывает так: что-то попалось в рекомендациях, и если танец прикольный – я его разучиваю. Чаще всего танцую прямо рядом со льдом. Если сложный танец, нужно время, чтобы адаптироваться под эти движения. Сначала ощущения, что вообще впервые в жизни танцуешь.

В среднем, на то, чтобы выучить танец, уходит дня три. Ну, не так, конечно, что я с утра до вечера только этим и занимаюсь. Обычно утром или вечером поучу полчасика, на следующий день – еще, а потом уже не думаю над движениями, само получается. Ролик никогда не снимаю с первого раза. Как правило, делаю 10-15 дублей и потом из них выбираю лучший. Снимаю себя сам – ставлю телефон вниз и готово.

Танцую в стиле хип-хоп, но хочу попробовать еще контемп. Мне он очень нравится, но пока не могу найти подходящий танец. Снимать что-то слабенькое не хочу, обычно я листаю видосики в ленте и ищу такое, что западет в душу. Тогда и учить легко, и результат получается классный.

Конечно, меня миллион раз спрашивали, почему я не перенесу эти движения на лед. Это непросто, все-таки хип-хоп – не совсем про фигурное катание. И на льду я слишком переживаю, чтобы такое исполнять. Если научусь расслабляться, можно будет показать что-то такое в программе. Но пока на льду я – Влад Дикиджи, а в тиктоке – @lilwavymoves. И это два разных человека», – рассказал Дикиджи.

«Слишком переживаю, чтобы исполнять такое на льду». Другой Влад Дикиджи – танцор с миллионом в тиктоке