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Татьяна Тарасова: «Для меня спортсменом года является Дикиджи. У них с тренером колоссальные результаты»

Тарасова назвала фигуриста Владислава Дикиджи спортсменом года.

Дикиджи победил на прошедшем чемпионате России в Омске в мужском одиночном катании.

«Для меня спортсменом года является Владислав Дикиджи. У него сейчас отличная форма. Прошло несколько соревнований, в которых он победил. У них колоссальные результаты с тренером», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

25 случайных фактов о Владе Дикиджи – нашем лучшем фигуристе. Про фамилию тоже есть

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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мужское катание
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