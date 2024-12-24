Татьяна Тарасова: «Для меня спортсменом года является Дикиджи. У них с тренером колоссальные результаты»
Тарасова назвала фигуриста Владислава Дикиджи спортсменом года.
Дикиджи победил на прошедшем чемпионате России в Омске в мужском одиночном катании.
«Для меня спортсменом года является Владислав Дикиджи. У него сейчас отличная форма. Прошло несколько соревнований, в которых он победил. У них колоссальные результаты с тренером», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
25 случайных фактов о Владе Дикиджи – нашем лучшем фигуристе. Про фамилию тоже есть
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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