Екатерина Боброва: «Семененко в очередной раз доказал, что на него можно положиться. В произвольной он доказал, что может бороться, несмотря ни на что»

Екатерина Боброва оценила выступление Семененко на чемпионате России.

Евгений Семененко завоевал на турнире в Омске бронзовую медаль.

«Семененко в очередной раз доказал, что на него можно положиться. Хорошо ехал в короткой, но не срослось, а в произвольной доказал, что может бороться, несмотря ни на что. Это тот случай, когда руки не опускаются, и он может от этого выиграть. Он мог быть выше, возможно, с учетом того, что он не в последней разминке катался», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Она также высказалась о 5-м месте Марка Кондратюка , который лидировал после короткой программы.

«Мне кажется, сыграло злую шутку то, что он закрывал все соревнования и перегорел после разминки. 35 минут после разминки – это другая жизнь. Что происходило у него в голове – может, он увидел, как кто-то катался, расстраивался ли за кого-то. То, что творилось на арене. Говорят, он еще болел», – отметила олимпийская чемпионка Сочи-2014.