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Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»

Леонова считает, что танцоры Степанова и Букин победили бы на чемпионате Европы.

Об этом серебряный призер ЧМ-2012 в одиночном катании Алена Леонова высказалась после ритм-танцев на чемпионате России в Омске.

«[Александра] Степанова и [Иван] Букин себя зарекомендовали, что они номер один. Они подняли эту планку, к которой все пытаются дотянуться. Сейчас отрыв в баллах адекватный, но ощущение такое, что ребята недосягаемы.

Я согласна с высокой технической оценкой Хаврониной и Нарижного. Это очень классная пара. В этом сезоне я на них по-другому смотрю, очень мне импонируют в плане постановок и сложности. Очень круто, что Степанова и Букин просто идут и здорово, стабильно катаются. 

Если взять международку, то там в танцах происходило непонятно что, ведь безоговорочные лидеры были предпоследними. Всякое может случиться. Здорово, что Степанова и Букин катаются, радуют нас, показывают класс и мастерство. Они застолбили это место за собой, но заслуженно. 

Могли бы они быть лидерами на международных соревнованиях? У меня ощущение, что так и есть. Если бы были у нас международные соревнования, то Степанова и Букин были бы просто топовой парой. 100% чемпионат Европы был бы за ними, но на мире посложнее – без вопросов были бы в тройке, – заявила Леонова.

Позже Степанова и Букин заняли на чемпионате России итоговое первое место (215,96 балла).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoАлена Леонова
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logoчемпионат России
танцы на льду
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