Ягудин о нарушении закона в США: «Меня остановили – я сразу отдал права, сказал, что выпивший. Прошел все тесты, но не смог стоять на одной ноге»

Алексей Ягудин рассказал, как его лишили прав в США за вождение в пьяном виде.

— В США у вас были проблемы с законом. Что это за история? Вы же добрый человек.

— А вы думаете, добрые не садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения? Да, остановили меня. Я никогда не пытался завуалировать эту историю.

Был один из праздников, вроде бы День независимости, 4 июля. Мы сделали какую-то фотосессию, и женщина, которая ею занималась, говорит: «Я остановилась в гостинице, и здесь съезд хирургов. Приезжай». На тот момент у меня не был заменен тазобедренный сустав, я сильно мучился с бедром. Я приехал, поговорили, пообщались, координаты взяли. А потом — «Лонг-Айленд Айс Ти»...

Я поехал домой, причем женщина отнимала у меня ключи, но, к сожалению, я дурак, все-таки сел. Обогнал машину, которая медленно ехала передо мной, не превышая скорость. Но там был запрещен обгон. Я сразу отдал права, сказал, что выпивший. Но полицейский ответил, что по закону сначала должны быть тесты.

Я прошел все тесты, но не смог стоять на одной ноге.

Сейчас вспоминаешь это с улыбкой. Да и в тот момент было спокойно. Я и алфавит рассказал, и до носа дотрагивался, и пистолетики делал, и прыгал аксель с тулупом. Но вот на одной ноге нужно было простоять 15 секунд, а у меня было 13. Потом попросил еще одну попытку – там еще меньше. Он извинился, потом открыл багажник машины, а там ракетки теннисные, мячики футбольные. Сказал: «Все понятно. Спортсмен».

Я выучил этот урок, была мне школа. Мне сделали бумагу, по которой лишили прав на полгода. Это лайтовое наказание в США, когда в первый раз. Мне сделали бумагу, по которой я мог ездить на работу только из одной точки в другую без прав. Иначе ты теряешь работу и заработок, что по закону невозможно. Это никак не отслеживалось, но вдруг (остановят) – полтора года и так далее.

Я никуда не сворачивал, страшно было. Друзья куда-то возили. За рулем был лишь в одном направлении.

Потом прошел школу, обычное обучение, у нас было две группы. Я там таких людей повстречал. Воздействие на мозг сильнейшее после нескольких дней. И после этого сразу стоит блок: никогда, ни при каких обстоятельствах, ложись здесь, но только не садись за руль выпившим.

Я потерял приличное количество денег, потому что были штрафные санкции на гастролях. Мы живые люди. Сколько бы нам ни говорили о каких-то моментах, мы все равно наступали, наступаем и будем наступать на свои грабли.

И хорошо, что меня там вот... Потому что не дай бог что-то другое произошло», – сказал Ягудин в шоу «Карты, деньги, два мяча».