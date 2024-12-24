Алексей Ягудин: «В жизни мы зачастую себя сильно закапываем. Нам кажется, что мы в этом момент раздавлены и уничтожены. На самом деле всем абсолютно на вас насрать»

Алексей Ягудин рассказал о неловкой ситуации во время игры на сцене в театре.

«Я прилетел в Благовещенск на фестиваль театра и кино. Мы играем спектакль, в конце первого акта я должен был обнять одного актера и сказать «папа, дорогой мой папа», а в конце второго акта при той же ситуации сказать «мама, дорогая мама». Не спрашивайте, о чем спектакль. Комедия.

Я обнимаю актера, а меня переклинивает. Я на протяжении многих лет играю в театре, хотя мало кто об этом знает. И там есть понятие «белый лист». Меня накрывает, и я на автомате говорю «мама, дорогая мама». Занавес. Двухметровый чувак меня обнимает, а у меня вся жизнь перед глазами проскочила.

Он спрашивает: «Какая, блин, мама?» И уходит. А я остаюсь и понимаю, что это тупик. Я невежда по жизни приперся в их театральную жизнь, выскочка и выхухоль, испортил им вечер.

И тут пришел Роман Виктюк — а он в театре как Татьяна Тарасова в фигурном катании. Я у него спрашиваю, что мне делать. А он отвечает: «Ничего». Мы такие: «Что, как, почему?» Он говорит: «Половина зала вас не слушала, а вторая половина не поняла, что произошло».

В жизни мы зачастую себя сильно закапываем. Нам кажется, что мы в этом момент раздавлены и уничтожены. На самом деле всем абсолютно на вас насрать», — сказал Ягудин в шоу «Карты, деньги, два мяча».