Алексей Ягудин: «У молодежи в спорте сейчас в голове сидит: если что-то не получилось – ну, не получилось Потом. Мы были воспитаны абсолютно по-другому»

Алексей Ягудин рассказал, что ему не нравится в современных спортсменах.

«Что мне не нравится, так это то, что в погоне за многочисленными свободами у молодежи сейчас, которая в спорте, в голове сидит: если что-то не получилось – ну, не получилось. Потом. И мы уже здесь, на этом турнире, являемся частью этого спортивного праздника.

Мы воспитаны абсолютно по-другому. Воспитанники советской школы, когда мы приезжали, понимали, что не хотим быть частью спортивного праздника. Мы хотим быть королевами и королями этого праздника.

Когда Татьяна Тарасова приехала домой к своему отцу, великому тренеру по хоккею Анатолию Тарасову, и показала первую серебряную медаль с Олимпиады, он сказал: «Танечка, а тебе что, этого достаточно? Ты что мне показываешь? Это все, ради чего ты занимаешься тренерской деятельностью?» Она ответила: «Я поняла».

Мы были воспитаны абсолютно по-другому. На первом месте — победа, и ничего кроме.

Сейчас у молодежи больше свободы, меня не трогайте и так далее. Говорю про нашу страну, потому что за границей все происходит по-разному. В Америке вообще нельзя ни трогать, ни прикасаться. Просто стой, руки в карманах. Не дай бог, если мы увидим, что ты наглядно показываешь, как и что делать.

У нас есть виды спорта, где легче относятся к воспитанию. Есть процессы сложнее — фигурное катание или художественная гимнастика. Думаю, на 99% с этим связано то, что художниц не победить. Когда мы говорим про спорт, то либо это спорт высоких достижений, либо физкультура.

Если мы говорим про спорт высоких достижений, ты должен работать только на определенные достижения. Не хочешь? До свидания. Жестко, я не говорю про жестокость», — сказал Ягудин в шоу «Карты, деньги, два мяча».