  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алексей Ягудин: «У молодежи в спорте сейчас в голове сидит: если что-то не получилось – ну, не получилось Потом. Мы были воспитаны абсолютно по-другому»
0

Алексей Ягудин: «У молодежи в спорте сейчас в голове сидит: если что-то не получилось – ну, не получилось Потом. Мы были воспитаны абсолютно по-другому»

Алексей Ягудин рассказал, что ему не нравится в современных спортсменах.

«Что мне не нравится, так это то, что в погоне за многочисленными свободами у молодежи сейчас, которая в спорте, в голове сидит: если что-то не получилось – ну, не получилось. Потом. И мы уже здесь, на этом турнире, являемся частью этого спортивного праздника.

Мы воспитаны абсолютно по-другому. Воспитанники советской школы, когда мы приезжали, понимали, что не хотим быть частью спортивного праздника. Мы хотим быть королевами и королями этого праздника.

Когда Татьяна Тарасова приехала домой к своему отцу, великому тренеру по хоккею Анатолию Тарасову, и показала первую серебряную медаль с Олимпиады, он сказал: «Танечка, а тебе что, этого достаточно? Ты что мне показываешь? Это все, ради чего ты занимаешься тренерской деятельностью?» Она ответила: «Я поняла».

Мы были воспитаны абсолютно по-другому. На первом месте — победа, и ничего кроме.

Сейчас у молодежи больше свободы, меня не трогайте и так далее. Говорю про нашу страну, потому что за границей все происходит по-разному. В Америке вообще нельзя ни трогать, ни прикасаться. Просто стой, руки в карманах. Не дай бог, если мы увидим, что ты наглядно показываешь, как и что делать.

У нас есть виды спорта, где легче относятся к воспитанию. Есть процессы сложнее — фигурное катание или художественная гимнастика. Думаю, на 99% с этим связано то, что художниц не победить. Когда мы говорим про спорт, то либо это спорт высоких достижений, либо физкультура.

Если мы говорим про спорт высоких достижений, ты должен работать только на определенные достижения. Не хочешь? До свидания. Жестко, я не говорю про жестокость», — сказал Ягудин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
мужское катание
logoТатьяна Тарасова
logoАлексей Ягудин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о совместном фото Плющенко и Ягудина: «Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются»
724 ноября, 07:45
Ягудин о переходе к Тарасовой: «Позвонил Татьяне Анатольевне, она сказала: «А, Леш, это ты летающая табуретка?» Говорю: «Не понял». Она в ответ: «Так ты ж кривой!»
459 сентября, 07:26
Ягудин о пятерных прыжках: «Никто не верил в четверной аксель, но он есть. Верю, что будет прогресс и дальше»
219 июля, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Ягудин: «Любая конкуренция до определенного этапа тебя развивает ускоренным темпом. Но в какой-то момент любая система заводит тебя в тупик»
452 минуты назад
Алексей Ягудин: «В жизни мы зачастую себя сильно закапываем. Нам кажется, что мы в этом момент раздавлены и уничтожены. На самом деле всем абсолютно на вас насрать»
11сегодня, 16:08
Журова об отказе Загитовой в гранте: «Сумма завышенная, думаю. Получается, она не обосновала необходимость этой суммы»
17сегодня, 15:37
Максим Траньков: «Мишина и Галлямов и так всегда были самой надежной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс»
27сегодня, 15:10
Татьяна Тарасова: «Раньше можно было представить, что Бойкова и Козловский будут соревноваться с Мишиной и Галлямовым, а сейчас этого представить невозможно»
107сегодня, 14:16
Антон Сихарулидзе: «Убежден, что порыв негатива в отношении наших западных «партнеров» уже сошел. Не вижу в нем никакого смысла»
54сегодня, 13:34
Косторная о тренерстве: «Люблю, когда у детей что-то получается. У меня неподдельная радость, что я смогла объяснить человеку, что нужно сделать»
17сегодня, 13:22
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Основной вопрос – сколько это будет стоить и кто будет инвестировать в проект. Но, думаю, мы найдем решение»
30сегодня, 12:45
Тарасова об отказе Загитовой в гранте: «Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои деньги. Главное, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть»
87сегодня, 12:35
Траньков о допуске россиян к отбору на ОИ: «Это уже некая оттепель. Было бы глупо ждать, что наших спортсменов будут встречать с красной дорожкой»
12сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
4сегодня, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
7вчера, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
2вчера, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
320 декабря, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
220 декабря, 13:18
Рекомендуем