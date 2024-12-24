Косторная о Кунице: «Он именно галантный. Мне хотелось такого отношения – как к принцессе»

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о знакомстве и начале отношений.

Фигуристы вместе выступают в паре. В августе 2023 года они сыграли свадьбу.

Косторная: Мы первый раз познакомились, когда Гоша пришел к Этери Георгиевне. Он максимально выделялся по типажу. Нет, это не любовь с первого взгляда, ни разу.

Куница: Она красивая была. Ну, какая есть, такая и была. Заводная, симпатичная. Внимание привлекала. Но я понимал, что это «не того поля ягода». Не пытался даже какую-то инициативу проявить.

Косторная: С подружками сидели, и я говорю: мне нужен мальчик более-менее надежный и желательно без операций. Чтобы, если что, меня поймал и удержал. И единственный, кто был на тот момент в Москве и в принципе рядом – это был Гоша.

Куница: Мы с Аленой поехали в Питер на репетиции и как-то заобщались, друг о друге побольше узнали, погуляли. Сначала за ручки, потом в щечку поцеловались, потом уже не в щечку.

Косторная: Он именно галантный. Это основное было качество, ну и желательно, чтобы было чувство юмора. Оно удивительно похоже на чувство юмора моего отца.

У меня до этого были уже отношения. И дорогие подарки дарили. Но вот этой галантности никогда не было. Мне хотелось такого прямо отношения, как к принцессе.

Куница: Мерседесы не дарил, айфоны тоже. Какие-то мелочи. Она ухаживала за мной, готовила, тоже какую-то ласку проявляла. В Алене мне нравится, что она настоящий человек. Что она искренняя, очень активная, очень обаятельная.

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