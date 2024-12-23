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Тарасова о Щербаковой в роли комментатора: «Аня – очень умненькая девочка, у нее огромный словарный запас. С ней было приятно работать»

Татьяна Тарасова оценила Анну Щербакову в роли комментатора.

Олимпийская чемпионка комментировала чемпионат России в Омске и этапы Гран-при на Первом канале.

«Аня Щербакова – очень умненькая девочка, очень образованная, у нее огромный словарный запас, а еще она очень хорошо говорит. Думаю, у нее есть способности к комментированию. Она знает и любит фигурное катание.

С Аней Щербаковой было приятно работать. Она произвела на меня очень хорошее впечатление», – сказала Тарасова. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
телевидение
logoТатьяна Тарасова
женское катание
logoАнна Щербакова
logoсборная России
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