Тарасова о Щербаковой в роли комментатора: «Аня – очень умненькая девочка, у нее огромный словарный запас. С ней было приятно работать»
Татьяна Тарасова оценила Анну Щербакову в роли комментатора.
Олимпийская чемпионка комментировала чемпионат России в Омске и этапы Гран-при на Первом канале.
«Аня Щербакова – очень умненькая девочка, очень образованная, у нее огромный словарный запас, а еще она очень хорошо говорит. Думаю, у нее есть способности к комментированию. Она знает и любит фигурное катание.
С Аней Щербаковой было приятно работать. Она произвела на меня очень хорошее впечатление», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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