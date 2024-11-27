Тарасова о Кубке Первого канала: «Надеюсь, у Трусовой и Щербаковой все получится. Работать таким молодым девочкам с детьми – очень ответственная работа»

Тарасова надеется, что Щербакова и Трусова справятся с работой на Кубке Первого.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер ОИ Александра Трусова будут работать с командами на Кубке Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

«Вот как Аня и Саша начнут работать на этом турнире, тогда все и увидят, готовы они или нет. Прекрасно, что они будут помогать нашим юниорам! А мы все вместе будем следить за этим.

Пока ничего не прошло и сказать ничего нельзя. Но надеюсь, у Трусовой и Щербаковой все получится. Работать таким молодым девочкам с детьми – очень ответственная работа. Они грамотные девочки, и у них все получится!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .