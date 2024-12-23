Глава Союза конькобежцев Германии о возвращении россиян: «Я понимаю это решение. Мы восприняли его по-спортивному»
В Германии не видят проблемы в возвращении российских фигуристов.
«Я понимаю это решение. Мы восприняли его по-спортивному», – сказал президент Союза конькобежцев Германии (DEU) Андреас Вагнер.
«Как спортивная страна, мы просто должны принимать все правила и концентрироваться на собственных результатах», – отметила спортивный директор DEU Клаудия Пфайфер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Welt
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