Глава Союза конькобежцев Германии о возвращении россиян: «Я понимаю это решение. Мы восприняли его по-спортивному»

В Германии не видят проблемы в возвращении российских фигуристов.

«Я понимаю это решение. Мы восприняли его по-спортивному», – сказал президент Союза конькобежцев Германии (DEU) Андреас Вагнер.

«Как спортивная страна, мы просто должны принимать все правила и концентрироваться на собственных результатах», – отметила спортивный директор DEU Клаудия Пфайфер.