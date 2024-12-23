Фабьен Хазе о допуске российских фигуристов: «Мы давно говорили, что готовы с ними соревноваться. Они никогда не были непобедимыми»

Немецкая фигуристка Фабьен Хазе готова к возвращению российских спортсменов.

«Мы с самого начала говорили, что готовимся соревноваться c россиянами. Так что они могут возвращаться. Тогда, по крайней мере, никто больше не сможет говорить про турниры что-то вроде «если бы русские были там, тогда все было бы совершенно по-другому». Если они вернутся, то тогда мы сможем соревноваться полным составом.

Они никогда не были непобедимыми. Я думаю, мы доказали, что часто можем выступать, не совершая ошибок», – рассказала Минерва Фабьен Хазе , выступающая в паре с Никитой Володиным .