Фабьен Хазе о допуске российских фигуристов: «Мы давно говорили, что готовы с ними соревноваться. Они никогда не были непобедимыми»
Немецкая фигуристка Фабьен Хазе готова к возвращению российских спортсменов.
«Мы с самого начала говорили, что готовимся соревноваться c россиянами. Так что они могут возвращаться. Тогда, по крайней мере, никто больше не сможет говорить про турниры что-то вроде «если бы русские были там, тогда все было бы совершенно по-другому». Если они вернутся, то тогда мы сможем соревноваться полным составом.
Они никогда не были непобедимыми. Я думаю, мы доказали, что часто можем выступать, не совершая ошибок», – рассказала Минерва Фабьен Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Welt
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