Елена Радионова: «Петросян – сильнейшая фигуристка в России. Не знаю, что должно было помешать ей победить»

Елена Радионова считает закономерной победу Аделии Петросян на ЧР.

Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Омске. Это второй титул чемпионки страны в ее карьере.

«Победа Аделии не стала удивлением. Она завоевала то место, которое должна была взять. На данный момент Петросян – сильнейшая фигуристка в России. Не знаю, что должно было помешать ей победить. Это закономерность, а не что‑то удивительное. Аделия уже несколько сезонов показывает очень высокий уровень.

Этери Тутберидзе уже 10 лет выигрывает чемпионат России с воспитанницами – это говорит о ее высоком тренерском уровне. Думаю, эта серия в женском одиночном катании продолжится», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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