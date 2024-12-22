Татьяна Мишина: «Петросян – однозначный лидер в женском катании. У нее и бойцовский характер, и высокое мастерство, катается очень артистично и душевно»
21 декабря фигуристка Петросян победила на чемпионате России в Омске. Второе место заняла Дарья Садкова, третье – Алина Горбачева.
«Петросян показала свое лучшее катание сезона, она была выше всех абсолютно. Садкова показала ультра-си – это ей дало много баллов и она заняла второе место. Шла борьба за третье место, наличие короткой программы и четвертной сальхов сохранили Горбачевой третье место.
Фролова и Гущина – большие молодцы. Но на сегодняшний день Аделия – однозначный лидер в одиночном женском фигурном катании. У нее и бойцовский характер, и высокое мастерство. Петросян катается очень артистично и душевно», – сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина.
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