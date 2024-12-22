Вайцеховская о лучшей фигуристке по итогам ЧР: «Как по мне, это Садкова. Петросян уникальна, но на чемпионате России она сделала именно то, чего от нее ждали»

Елена Вайцеховская назвала лучших фигуристов по итогам чемпионата России.

Соревнования проходили в Омске с 19 по 21 декабря.

«Итак, лучший спортсмен. Здесь, как мне кажется, без вариантов: Владислав Дикиджи. Человек, имея примерно ноль шансов стать главным (если не единственным) претендентом на олимпийскую квоту, пришёл, увидел, победил и честно признался, сойдя с пьедестала, что вообще об этой квоте не думал. Не считал реальным», – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

«Лучшая спортсменка. Как по мне, это Даша Садкова. Аделия Петросян уникальна, великолепна, супервыразительна и вообще космос (хотя мне подсказывают, что космос – это Омск, а до этого им был Станислав Черчесов ), но на чемпионате России она сделала, если разобраться, именно то, чего от нее ждали. Как и Настя Мишина, и Саша Степанова.

А вот Даша Садкова сделала невероятное. Да, я по-прежнему не считаю, что фигуристки такого типа приходят на высокий уровень надолго. У них всегда выше вероятность травм, а, следовательно, и безвременно оборванных карьер, но звездного часа и связанного с этим моего личного восхищения это не отменяет», – отметила Вайцеховская.