Татьяна Тарасова: «Петросян может соревноваться за золото Европы и мира»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российская фигуристка Аделия Петросян может бороться за золото чемпионатов мира и Европы.

В субботу 17-летняя Петросян второй раз подряд выиграла чемпионат России.

«Петросян вне конкуренции, мало кто сомневался в ее победе. Но это тоже надо отметить – у нас есть человек, который находится вне конкуренции. И уже понятно, что Аделия может соревноваться за золото Европы и мира», – заявила Тарасова.

Победителем чемпионата России в мужском катании стал Владислав Дикиджи.

«Думала, что Владислав и выиграет чемпионат. Так сложилась борьба. Все остальные пали, а он стоял. И это он еще не стопроцентно программу откатал. Все мальчики много падали, было большое напряжение. Это не связано с новостями о допуске. Просто такой накал борьбы. Плюс вчера [20 декабря] у них был выходной», – сказала Тарасова.