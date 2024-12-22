Татьяна Тарасова: «Петросян может соревноваться за золото Европы и мира»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российская фигуристка Аделия Петросян может бороться за золото чемпионатов мира и Европы.
В субботу 17-летняя Петросян второй раз подряд выиграла чемпионат России.
«Петросян вне конкуренции, мало кто сомневался в ее победе. Но это тоже надо отметить – у нас есть человек, который находится вне конкуренции. И уже понятно, что Аделия может соревноваться за золото Европы и мира», – заявила Тарасова.
Победителем чемпионата России в мужском катании стал Владислав Дикиджи.
«Думала, что Владислав и выиграет чемпионат. Так сложилась борьба. Все остальные пали, а он стоял. И это он еще не стопроцентно программу откатал. Все мальчики много падали, было большое напряжение. Это не связано с новостями о допуске. Просто такой накал борьбы. Плюс вчера [20 декабря] у них был выходной», – сказала Тарасова.
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