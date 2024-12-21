Семененко об учебе в медицинском: «Видите, как получатся: когда были сложные курсы, занимал первое место. А сейчас стало чуть легче — и бронза»
Евгений Семененко рассказал, как совмещает спорт и учебу в медицинском вузе.
Сегодня Семененко завоевал бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. Ранее он дважды подряд выигрывал золото.
«В медицинском вузе только очное обучение. Только во времена ковида все лекции были дистанционно, а практические занятия очные.
Сейчас у меня идет четвертый курс, мне намного легче, чем на первых трех. И видите, как получатся: когда были сложные курсы, занимал первое место. А сейчас стало чуть легче — и бронза.
Шучу, я очень рад за медаль», — сказал Семененко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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