Евгений Семененко рассказал, как совмещает спорт и учебу в медицинском вузе.

Сегодня Семененко завоевал бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. Ранее он дважды подряд выигрывал золото.

«В медицинском вузе только очное обучение. Только во времена ковида все лекции были дистанционно, а практические занятия очные.

Сейчас у меня идет четвертый курс, мне намного легче, чем на первых трех. И видите, как получатся: когда были сложные курсы, занимал первое место. А сейчас стало чуть легче — и бронза.

Шучу, я очень рад за медаль», — сказал Семененко.