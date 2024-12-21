Евгений Семененко: «Новость о допуске радостная. Не знаю, повлияла ли она на прокат»

Семененко назвал радостной новостью допуск россиян к отбору на Олимпиаду.

Российских фигуристов допустили к отбору на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе. Об этом стало известно во время чемпионата России по фигурному катанию в Омске.

Сегодня Евгений Семененко завоевал бронзу ЧР-2025.

«Вчера была тренировка. Вернулся с нее, чуть-чуть поспал... Просыпаюсь — и мне скидывают новость.

Конечно, она радостная. Не знаю, повлияла ли она на прокат», — сказал Семененко.