Евгений Семененко: «Новость о допуске радостная. Не знаю, повлияла ли она на прокат»
Семененко назвал радостной новостью допуск россиян к отбору на Олимпиаду.
Российских фигуристов допустили к отбору на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе. Об этом стало известно во время чемпионата России по фигурному катанию в Омске.
Сегодня Евгений Семененко завоевал бронзу ЧР-2025.
«Вчера была тренировка. Вернулся с нее, чуть-чуть поспал... Просыпаюсь — и мне скидывают новость.
Конечно, она радостная. Не знаю, повлияла ли она на прокат», — сказал Семененко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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