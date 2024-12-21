Евгений Семененко: «После короткой разные мысли в голове крутились, я рад, что они уходили, и в день произвольной выходил уже бороться. Я счастлив бронзе»
Евгений Семененко заявил, что рад бронзе чемпионата России по фигурному катанию.
Семененко – двукратный чемпион России (2023, 2024). На ЧР-2025 он занял девятое место в короткой программе, но по итогам двух прокатов поднялся на третье место.
«Такого у меня еще не было, чтобы я улетел на девятое место. Плюс еще день перерыва.
Думаешь поначалу – зачем дальше катать, 15 баллов до первого места. После короткой разные мысли в голове крутились, я рад, что они уходили, и в день произвольной выходил уже бороться.
Не знаю, как это описать, но сейчас я счастлив этой бронзе», – сказал Семененко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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