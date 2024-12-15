Навка о тренерских методах: «Уверена, что Тутберидзе к каждой девочке искала свой подход. Это эмоциональный обмен: на одного ты можешь так крикнуть, потому что по-другому она не понимает»
– Где та грань? Ты готова, чтобы твоя дочь через это проходила?
– Интересный вопрос. Я разговаривала с Аней Щербаковой и как раз задавала этот вопрос. Я понимаю психологию Ани, Валиевой, Загитовой, Медведевой.
Уверена, что Тутберидзе к каждой девочке искала свой подход – и даже не потому, что искала. Это эмоциональный обмен с каждым ребенком: на одного ты можешь так крикнуть, потому что по-другому она не понимает.
Я с этим сталкивалась. Как только по головке гладишь, говоришь «ты моя хорошая, соберись», она не прыгает, даже не заходит на прыжки. Как только скажешь что-то жесткое – вообще другой человек. Я говорю о спорте. Они все у меня катаются, и я знаю, как с кем…
– Так может, их научили так в спорте?
– Я и говорю: они все катались у одного тренера – и все разные. И с одной мне не нужно так разговаривать, а с другой нужно – потому что она по-другому не понимает, – сказала олимпийская чемпионка по танцам на льду Навка в подкасте «Произвольная программа».
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