Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»

Фигуристка Вероника Яметова довольна выступлением на чемпионате России.

Яметова заняла седьмое место.

«Я рада, что преодолела еще один чемпионат России, он у меня четвертый. Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене, с таким количеством публики, было волнительно немножко в короткой программе, а в произвольной было поспокойнее.

Чувствовала здесь особую ответственность, потому что сюда прилетела поболеть вся моя группа.

Пока до конца сезона точно будем добивать то, что есть – сейчас это не совсем хорошо получается. А вот ближе к концу, к самым последним соревнованиям, может, на Кубке Первого канала, попробуем [отработать элементы ультра-си]», – сказала Яметова.