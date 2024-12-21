Анна Фролова: «Очередной чистый прокат, я рада. Было физически тяжело, не знаю, с чем связано»
Фигуристка Фролова рассказала, что ей было тяжело в произвольной на ЧР.
Анна Фролова заняла шестое место на чемпионате России в Омске.
«Мысли сейчас никакие, я очень устала. Кажется, что я такой стабильный спортсмен, и во мне можно не сомневаться, но я тоже человек, и это тяжело. Всегда стабильно кататься требует ресурса, затрата энергии.
Я устояла, не допустила ошибки, очередной чистый прокат, я рада. Сегодня было физически тяжело, не знаю, с чем связано, нет обычно такой тяжести во второй половине программы, видимо, сегодня не мой день чуть-чуть», – сказала Фролова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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