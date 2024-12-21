Александра Трусова об Анне Фроловой: «Лучшая! Для меня всегда первая»
Александра Трусова поддержала Анну Фролову на чемпионате России.
Фролова заняла на турнире в Омске 6-е место. По итогам двух программ она набрала 221,81 балла.
«Лучшая!!! Для меня всегда первая», – написала серебряный призер Олимпиады-2022, опубликовав в телеграм-канале фото фигуристки.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
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