Александра Трусова об Анне Фроловой: «Лучшая! Для меня всегда первая»

Александра Трусова поддержала Анну Фролову на чемпионате России.

Фролова заняла на турнире в Омске 6-е место. По итогам двух программ она набрала 221,81 балла.

«Лучшая!!! Для меня всегда первая», – написала серебряный призер Олимпиады-2022, опубликовав в телеграм-канале фото фигуристки.