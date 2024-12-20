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МОК о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Игры-2024 продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. На этом будут основаны Игры-2026»

МОК в надлежащее время примет решение о деталях участия россиян в Играх-2026.

Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Международный союз конькобежцев (ISU) сегодня объявил о допуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. 

– Как МОК оценивает решение ISU по допуску россиян? Каковы шансы, что МОК действительно допустит российских спортсменов в этих видах спорта к участию в Олимпийских играх 2026 года?

– МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов (AIN) с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях.

Игры в Париже в 2024 году действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в олимпийской деревне.

Они создали культуру мира и направили миру мощный сигнал о единстве, надежде и солидарности.  Таким образом, мы могли бы сделать так, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не углублял конфронтацию.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году будут основаны на этом, когда лучшие спортсмены мира по зимним видам спорта сойдутся в мирном соревновании на снегу и льду.

Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, выданные 28 марта 2023 года, остаются в силе.

Исходя из этого, исполком МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия нейтральных атлетов (AIN) в Олимпиаде-2026. Это тот же подход, которого придерживался МОК перед успешным выполнением рекомендаций МОК перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году.

В соответствии с принципами квалификационной системы, все квалификационные соревнования должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, что является крайним сроком подачи заявок на участие в Играх 2026 года, – заявили в Международном олимпийском комитете. 

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
сборная Беларуси
logoМОК
logoISU
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