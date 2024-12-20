Елена Вайцеховская: «Наиболее спорным решением ISU по допуску мне кажется пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те, кто будет добывать путевки в Милан»

Вайцеховская высказалась о критериях ISU о допуске россиян к отбору на Олимпиаду.

«Наиболее спорным пунктом решения ISU по допуску российских фигуристов к олимпийской квалификации мне кажется пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине.

В столь травматичном виде спорта это как минимум нелогично, с какой точки не посмотри.

С другой стороны, опыт предолимпийского Парижа говорит о том, что правила и критерии допуска могут трансформироваться вплоть до начала Игр, и трансформация эта может касаться всего: деклараций, клубной принадлежности и так далее.

В любом случае, текущий чемпионат страны приобретает для фигуристов совершенно особенный смысл. Как и финал Гран-при России, полагаю.

Вполне допускаю, что пункт о том, что персонал спортсмена не может иметь связей с атлетами, которые отбывают наказание за допинг, придуман исключительно с тем, чтобы подвести под него невозможность получения нейтрального статуса всеми без исключения спортсменами «Хрустального», хотя юридически это противоречит вообще всем понятиям о какой бы то ни было честности и справедливости.

На месте ФФКР я бы уже сейчас подыскивала компанию, способную оперативно обеспечить юридическую защиту своих интересов. Разумеется, не ту, что…

Ну, вы поняли», – написала Вайцеховская.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много