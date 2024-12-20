Туктамышева о допуске: «Радостная новость, что есть шанс поехать на Олимпиаду. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно»

Елизавета Туктамышева высказалась о допуске россиян к квалификации на ОИ-2026.

«Могу сказать, что в любом случае это радостная новость – что есть шанс поехать на Олимпиаду, пусть и по одной квоте. Теперь будет очень сложный момент выбора, кто же должен представлять нашу страну.

Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно», – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

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