Туктамышева о допуске: «Радостная новость, что есть шанс поехать на Олимпиаду. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно»
Елизавета Туктамышева высказалась о допуске россиян к квалификации на ОИ-2026.
«Могу сказать, что в любом случае это радостная новость – что есть шанс поехать на Олимпиаду, пусть и по одной квоте. Теперь будет очень сложный момент выбора, кто же должен представлять нашу страну.
Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно», – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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