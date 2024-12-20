Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
Осокина и Грицаенко объяснили свое неудачное выступление на чемпионате России.
Фигуристы заняли в парном турнире пятое место.
Грицаенко: Не понимаю, что сказать. Может, готовились мало. Вряд ли перегорели. Зацепились за ошибку в короткой программе, голова была полна не очень хорошими мыслями.
Осокина: Видимо, чего‑то не хватило. Уже ничего не поменять, я по эмоциям точно выложилась на все 100%.
— Что нужно сделать, чтобы не повторять ошибок?
Грицаенко: Все шло по плану, в короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас.
Осокина: Может, эмоционально были не так настроены.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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