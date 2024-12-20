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Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»

Осокина и Грицаенко объяснили свое неудачное выступление на чемпионате России.

Фигуристы заняли в парном турнире пятое место. 

Грицаенко: Не понимаю, что сказать. Может, готовились мало. Вряд ли перегорели. Зацепились за ошибку в короткой программе, голова была полна не очень хорошими мыслями.

Осокина: Видимо, чего‑то не хватило. Уже ничего не поменять, я по эмоциям точно выложилась на все 100%.

— Что нужно сделать, чтобы не повторять ошибок?

Грицаенко: Все шло по плану, в короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас.

Осокина: Может, эмоционально были не так настроены. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Артем Грицаенко
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Елизавета Осокина
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