Осокина о падении с тройного тулупа: «Ошибка, которая стоит слишком дорого. В нужное время в нужном месте не сделала то, что было надо»

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о своем прокате на ЧР.

Во время короткой программы Осокина упала с тройного тулупа. Фигуристы получили за прокат 68,71 балла и занимают 6-е место.

– Вы опытная пара, не первый чемпионат России для вас. Сегодня волнение сказалось, может, желание излишнее?

Осокина: Даже не знаю, что сказать. Совершили ошибку, которая стоит слишком дорого. В нужное время в нужном месте не сделала то, что было надо.

Грицаенко: Пойдем в раздевалке искать настрой на завтра.