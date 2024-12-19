Осокина о падении с тройного тулупа: «Ошибка, которая стоит слишком дорого. В нужное время в нужном месте не сделала то, что было надо»
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о своем прокате на ЧР.
Во время короткой программы Осокина упала с тройного тулупа. Фигуристы получили за прокат 68,71 балла и занимают 6-е место.
– Вы опытная пара, не первый чемпионат России для вас. Сегодня волнение сказалось, может, желание излишнее?
Осокина: Даже не знаю, что сказать. Совершили ошибку, которая стоит слишком дорого. В нужное время в нужном месте не сделала то, что было надо.
Грицаенко: Пойдем в раздевалке искать настрой на завтра.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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