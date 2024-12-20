Александр Лакерник: «Разрешение участвовать в квалификационных соревнованиях – это шаг вперед, но условия допуска достаточно жесткие»
«Это, конечно, шаг вперед – это разрешение участвовать в квалификационных соревнованиях с перспективной попасть на Олимпийские игры.
При этом надо иметь в виду, что это исключение сделано только для этих соревнований. Там прямо так и говорится. Поэтому судьба остальных соревнований пока остается такой же, как была.
Условия при этом достаточно жесткие: помимо жесткого допинг-контроля, спортсмен, как следует из документа, квалифицируется сам, и если с ним что-то происходит, его нельзя будет заменить.
Обычно спортсмен приносит места своей федерации, а этот спортсмен будет квалифицироваться как независимый спортсмен – ему напрямую сообщается, что он допущен до Олимпиады. И если что-то вдруг произойдет, на его место никто не попадет.
Плюс надо выполнить условия, которые ставит МОК, для участия в Олимпийских играх», – сказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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