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Александр Лакерник: «Разрешение участвовать в квалификационных соревнованиях – это шаг вперед, но условия допуска достаточно жесткие»

Лакерник назвал жесткими условия допуска россиян к квалификации на Олимпиаду.

«Это, конечно, шаг вперед – это разрешение участвовать в квалификационных соревнованиях с перспективной попасть на Олимпийские игры.

При этом надо иметь в виду, что это исключение сделано только для этих соревнований. Там прямо так и говорится. Поэтому судьба остальных соревнований пока остается такой же, как была.

Условия при этом достаточно жесткие: помимо жесткого допинг-контроля, спортсмен, как следует из документа, квалифицируется сам, и если с ним что-то происходит, его нельзя будет заменить.

Обычно спортсмен приносит места своей федерации, а этот спортсмен будет квалифицироваться как независимый спортсмен – ему напрямую сообщается, что он допущен до Олимпиады. И если что-то вдруг произойдет, на его место никто не попадет.

Плюс надо выполнить условия, которые ставит МОК, для участия в Олимпийских играх», – сказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. 

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoISU
Александр Лакерник
ТАСС
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