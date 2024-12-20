Авербух о допуске фигуристов: «Высочайший уровень гарантирует нам прохождение всех квалификационных турниров. Но квоты будут нас сильно ограничивать»

Илья Авербух заявил, что квоты сильно ограничат допуск российских фигуристов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

– Я сейчас нахожусь на чемпионате России в Омске. Это, безусловно, очень‑очень положительная новость. Здесь в кулуарах абсолютное ликование! Это очень‑очень важно. Уверен, что проделана большая работа по отстаиванию интересов наших спортсменов.

Это первая ласточка. Мы уверены, что вернемся, как и должно быть. Всесторонне приветствую это решение. Это очень важно для всех действующих спортсменов, это очень важно для каждого. Пловцы это блестяще показали своими результатами на прошедшем чемпионате мира. Можно сказать, они прорубили это окно.

– Допустят ли нас в итоге до Олимпиады?

– Мне кажется, это решение уже понятно. Я уверен, что мы пройдем квалификацию. Высочайший уровень наших спортсменов точно гарантирует нам прохождение всех квалификационных турниров. Но квоты нас будут сильно ограничивать. В силу того, что только по одному спортсмену, как я понимаю, получат возможность. Условно только чемпионы России смогут принимать участие, – сказал хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Авербух .