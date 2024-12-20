Татьяна Тарасова: «Я была уверена, что нас допустят до Олимпиады. Это не подарок нам, так должно быть»
Татьяна Тарасова была уверена, что российских фигуристов допустят до Игр-2026.
«Я была уверена, что нас допустят. Это не подарок нам, так должно быть.
Мне не понятно, почему так не было и почему за это мало бились.
Какая радость – допустили к Олимпийским играм! Они попробовали бы только нас не допустить! Это что бы там у них получилось-то?» – сказала заслуженный тренер СССР в эфире Первого канала.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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