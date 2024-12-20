Татьяна Тарасова: «Я была уверена, что нас допустят до Олимпиады. Это не подарок нам, так должно быть»

Татьяна Тарасова была уверена, что российских фигуристов допустят до Игр-2026.

«Я была уверена, что нас допустят. Это не подарок нам, так должно быть.

Мне не понятно, почему так не было и почему за это мало бились.

Какая радость – допустили к Олимпийским играм! Они попробовали бы только нас не допустить! Это что бы там у них получилось-то?» – сказала заслуженный тренер СССР в эфире Первого канала.