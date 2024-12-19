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Ирина Роднина: «В период отстранения наше фигурное катание сильно увлеклось шоу, прыжковыми соревнованиями. Но они не всегда отражают реальную картину в виде спорта»

Ирина Роднина считает, что фигурное катание России «сильно увлеклось шоу».

С весны 2022 года российские фигуристы не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«В период отстранения наше фигурное катание сильно увлеклось всякими шоу, прыжковыми соревнованиями. Но эти турниры и шоу не всегда отражают реальную картину в виде спорта.

Хотя, конечно, то, что было на последнем чемпионате Европы, это было вообще смешно. Я имею в виду уровень спортсменов в отсутствие наших. Чемпионат Европы по фигурному катанию вообще никогда не был высоким по своему классу.

Российским спортсменам куда интереснее соревноваться с той частью мира, где фигурное катание наиболее развито – США, Япония, Канада, например. В Европе таких представителей значительно меньше», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoИрина Роднина
ледовые шоу
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