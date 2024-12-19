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Иван Букин: «У нас большой опыт за спиной, но все равно очень ответственно держать планку. Все время надо бежать быстрее, чем тебя догоняют»

Иван Букин и Александра Степанова высказались о лидерстве на чемпионате России.

Танцевальный дуэт лидирует в Омске после ритм-танца (85,62 балла). Вторыми идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,96), третьими – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).

Букин и Степанова прокомментировали результат в эфире Первого канала.

Букин: Что-то какая-то суета везде: мы прилетели – тренировка; я успел поспать – опять тренировка; чуть-чуть поспал – опять уже соревнования. В этой суматохе я немножко суетной. Арена – класс, Омск я вижу только из автобуса, у меня прекрасный номер – вид на реку.

По поводу прокатов. Честно, чемпионат России – это всегда нервозно, всегда ты хочешь показать чуть больше, чем ты можешь. Я на тренировочке прям очень старался. Сегодня решил, что надо проехать то, что я умею. Так и получилось – мы хорошо работали и спокойно проехали то, что мы умеем, то, что нарабатывали.

У нас большой опыт за спиной, но все равно очень ответственно держать эту планку. Все время надо бежать быстрее, чем тебя догоняют. Мы так и делаем: стараемся бежать чуточку быстрее.

Степанова: У нас был опыт и третьих, и вторых мест. С уверенностью могу сказать, что быть лидером – это большая ответственность. Конечно, она накладывает моменты волнения.

20 сезонов вместе – это событие, которое стоит отметить. 20 лет – это немало. Мне кажется, мы должны устроить праздник для своих близких, для нас самих, для команды. Думаю, мы что-нибудь придумаем. Будет очень хорошо, душевно и весело.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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