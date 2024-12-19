Екатерина Боброва: «Если ISU сделает в следующие 4 года упор на танцевальность и балетность, я боюсь, что фигурное катание уберут из списка олимпийских видов»
Екатерина Боброва считает, что ISU может превратить фигурное катание в балет.
«Я боюсь предположить, я честно искренне не хочу в это верить, что тенденция ISU (Международного союза конькобежцев) идет к тому, чтобы фигурное катание было в виде балета, а не спорта. И я очень переживаю.
Я не против, чтобы на более интересные программы обращали внимание, на более пластичных фигуристов, на тех, кто чувствует движение и танец. Но мы не должны все-таки забывать, что фигурное катание – это в первую очередь спорт. Именно поэтому оно олимпийский вид спорта.
И если ISU сделает в следующие четыре года упор на танцевальность и балетность, я боюсь, что просто фигурное катание уберут из списка олимпийских видов спорта», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Боброва в подкасте «Ход коньком».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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