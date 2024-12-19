Екатерина Боброва: «К Петросян в этом сезоне ни на йоту никто не приблизился. Как бы она ни катала, не приблизились от слова совсем»
Екатерина Боброва высказалась о конкуренции в женском катании на чемпионате России.
«У женщин относительно мужчин все очевидно, по крайней мере в тройке. Понятное дело, очень сильно будет зависеть от того, как кто станет кататься, но Петросян в этом сезоне – вообще к ней ни на йоту никто не приблизился.
Там ни по короткой, ни по произвольной, все очевидно, как бы она ни катала, даже когда падала-падала, не приблизились от слова совсем.
У Фроловой лучшая короткая после Петросян среди всех – 77,33. Лучшая произвольная у Горбачевой – 163,26. Здесь хочется отметить, что это был выдающийся прокат с четверным прыжком. Чистейше дальше все элементы. Она единственная, кто приблизился к 165 Петросян», — сказала Боброва.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем