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Екатерина Боброва: «К Петросян в этом сезоне ни на йоту никто не приблизился. Как бы она ни катала, не приблизились от слова совсем»

Екатерина Боброва высказалась о конкуренции в женском катании на чемпионате России.

«У женщин относительно мужчин все очевидно, по крайней мере в тройке. Понятное дело, очень сильно будет зависеть от того, как кто станет кататься, но Петросян в этом сезоне – вообще к ней ни на йоту никто не приблизился.

Там ни по короткой, ни по произвольной, все очевидно, как бы она ни катала, даже когда падала-падала, не приблизились от слова совсем. 

У Фроловой лучшая короткая после Петросян среди всех – 77,33. Лучшая произвольная у Горбачевой – 163,26. Здесь хочется отметить, что это был выдающийся прокат с четверным прыжком. Чистейше дальше все элементы. Она единственная, кто приблизился к 165 Петросян», — сказала Боброва.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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женское катание
logoАделия Петросян
Алина Горбачева
Анна Фролова
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