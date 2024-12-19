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Кагановская о ритм-танце: «Волнение было довольно-таки сильным. Это сказалось, чувствовалось давление, не получилось выложиться»

Василиса Кагановская рассказала, что сильно волновалась перед выступлением.

Кагановская выступает в дуэте с Максимом Некрасовым. На чемпионате России они получили 79,72 балла за прокат ритм-танца.

«Ну-у... На самом деле, все хорошо. Еще не отошли от мандража. Волнение было довольно-таки сильным. Это сказалось, чувствовалось давление, не получилось выложиться.

Оценок мы никогда не ожидаем, не думаем о них. Были небольшие ошибки, но все нормально, все бывает. Мы только учимся. Считаю, что все складывается хорошо», – приводит слова фигуристки Sport24. 

«Мы были не то что недовольны оценками, просто начали уже думать по поводу самого проката. Мы были больше расстроены, что не получилось откатать все идеально чисто, как все спортсмены хотят перед каждым соревнованием.

Про оценки мы не думали, просто начали анализировать, как нам нужно работать дальше, чтобы больше не совершать таких помарок», – отметила Кагановская в эфире Первого канала.

«Пока еще не посмотрел видео. Посмотрю – надо подумать, почему (ошибся на твиззлах), наверное, из-под контроля вышел. Это не сказалось, я даже не задумался – в моменте щелкнул: надо дальше ехать и на других элементах отыгрываться. После моего косячного момента я взял и поехал дальше, даже не заметил», – добавил Некрасов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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