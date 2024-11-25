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Гуменник показал конек с треснувшим лезвием: «Похоже, треснуло еще позавчера, поэтому не мог риттбергер прыгать»

У фигуриста Петра Гуменника треснуло лезвие конька.

Спортсмен выложил фото конька с треснувшим лезвием в своем телеграм-канале.

«Сам удивляюсь, друзья, похоже, треснуло еще позавчера, поэтому не мог риттбергер прыгать», – написал Гуменник.

Фигурист занял шестое место на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Петра Гуменника
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