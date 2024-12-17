Депутат Свищев: «Шансов на пересмотр и принятие решения в сторону Валиевой немного. Позиция наших юристов должна быть вдвойне убедительная»

Депутат Дмитрий Свищев считает маловероятным пересмотр дела Камилы Валиевой.

Российская фигуристка ранее подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по итогам дела о допинге.

«Шансов на пересмотр и принятие решения в сторону Камилы на самом деле немного. Но если есть шансы и варианты побороться, то, конечно, надо использовать любую возможность. Для этого Камила и ее адвокаты, юристы и тренеры должны иметь четкую позицию, выверенную, которая будет иметь доказательную базу для того, чтобы объективно отстаивать свои интересы в суде.

Зачастую все, что связано с Россией и с русскими, зачастую воспринимается не совсем адекватно. И то, что сходит с рук представителям других стран, нашим ребятам не прощается. Поэтому надо об этом тоже не забывать. И поэтому вдвойне должна быть убедительная позиция наших юристов, чтобы отстаивать наши интересы.

Мы, конечно, за Камилу, мы верим ей, но мы также приверженцы чистого спорта. Если Камила не сможет доказать свою невиновность, значит, будет в той ситуации, в которой она сейчас находится», – сказал член комитета Госдумы по спорту Свищев .

Федеральный суд Швейцарии ранее уже отклонял апелляцию фигуристки на решение Cпортивного арбитражного суда (CAS), который в январе объявил о ее 4-летней дисквалификации за допинг.

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