Шоу Этери Тутберидзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе пройдет в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.
10 апреля фигуристы Тутберидзе выступят в Москве, 25-го – в Санкт-Петербурге.
Стоимость билетов на шоу составляет от 1000 до 8000 рублей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
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