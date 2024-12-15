Шоу Этери Тутберидзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в апреле

Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе пройдет в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.

10 апреля фигуристы Тутберидзе выступят в Москве, 25-го – в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов на шоу составляет от 1000 до 8000 рублей.