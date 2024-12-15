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Шоу Этери Тутберидзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в апреле

Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе пройдет в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.

10 апреля фигуристы Тутберидзе выступят в Москве, 25-го – в Санкт-Петербурге. 

Стоимость билетов на шоу составляет от 1000 до 8000 рублей. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
ледовые шоу
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