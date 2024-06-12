Хореограф Михайлов: «С Трусовой у нас коннект достаточно прочный. Она иногда стала творчески что-то добавлять, когда катает. Именно креативит»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о работе с фигуристкой Александрой Трусовой.

«С Сашей у нас коннект достаточно прочный, творческий союз получился очень хороший – с момента, когда она пришла в ЦСКА, потом мы с ней продолжили работать в шоу. Сейчас она просто иногда звонит: «Мне нужен новый номер, давайте что-нибудь сделаем», мы начинаем искать, крутить.

Для шоу Этери Тутберидзе она сказала, что один номер у нее будет под AC/DC, а для второго надо найти что-то противоположное. В поиске музыки я наткнулся на «Отпускаю». Показалось, что это она. Сказал ей: «Саша, это твое». Мы попробовали, ставили на катке у Этери Георгиевны – и попало. С Сашей у нас прям творческий тандем, это сто процентов.

Саша любит каждую деталь четко проговаривать, там нужно каждую руку, каждый переход, каждый взгляд. Но, отдавая ей должное и говоря комплимент, сейчас, по истечении времени, она иногда стала творчески что-то добавлять, когда катает. Именно креативит.

Если раньше она говорила: «Я сама не буду, нет, вы мне должны поставить», то сейчас Саша сама может что-то добавить. Она уже ушла от «я не могу» – Саша может, это я точно знаю. Не всегда хочет, но точно может», – рассказал Михайлов.