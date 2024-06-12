Хореограф Михайлов: «С Трусовой у нас коннект достаточно прочный. Она иногда стала творчески что-то добавлять, когда катает. Именно креативит»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Никита Михайлов Александра Трусова музыка ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф Никита Михайлов рассказал о работе с фигуристкой Александрой Трусовой.

«С Сашей у нас коннект достаточно прочный, творческий союз получился очень хороший – с момента, когда она пришла в ЦСКА, потом мы с ней продолжили работать в шоу. Сейчас она просто иногда звонит: «Мне нужен новый номер, давайте что-нибудь сделаем», мы начинаем искать, крутить.

Для шоу Этери Тутберидзе она сказала, что один номер у нее будет под AC/DC, а для второго надо найти что-то противоположное. В поиске музыки я наткнулся на «Отпускаю». Показалось, что это она. Сказал ей: «Саша, это твое». Мы попробовали, ставили на катке у Этери Георгиевны – и попало. С Сашей у нас прям творческий тандем, это сто процентов.

Саша любит каждую деталь четко проговаривать, там нужно каждую руку, каждый переход, каждый взгляд. Но, отдавая ей должное и говоря комплимент, сейчас, по истечении времени, она иногда стала творчески что-то добавлять, когда катает. Именно креативит.

Если раньше она говорила: «Я сама не буду, нет, вы мне должны поставить», то сейчас Саша сама может что-то добавить. Она уже ушла от «я не могу» – Саша может, это я точно знаю. Не всегда хочет, но точно может», – рассказал Михайлов.

13 комментариев
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Ответ Железная Леди
Нам из мягких кресел виднее на что способна руская ракета.
То, что Трусова из тех "знакомых", про которых говорила Бойкова, видно невооруженным глазом.
+7
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+4
Ответ Мой уезд к Брайану (ЖМ)
Комментарий удален модератором
Нам из мягких кресел виднее на что способна руская ракета.
+4
-1
+3
Комментарий удален модератором
Лично моё мнение - Саше надо взять себя в руки немного скинуть вес и взяться за тренировки, возвращать вращения и другие элементы, я абсолютно полностью уверенна что ей и сейчас по силам четверные. И когда откроют международные соревы, а я думаю через год два их откроют выходить туда, если взяться за это всерьез у нее всё точно получится, время еще есть.
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Сашка крутая! Михайлов мог бы и получше для Саши стараться!
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Ответ tanya_1111
В шоу востребована если вы не заметили )) А контрактов скоро и у остальных не будет с таким положением дел ))
Так востребована, что торопится выдавить Софу, боится, что скоро попрут, халтура дальше не прокатит.
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Ответ Мой уезд к Брайану (ЖМ)
Так востребована, что торопится выдавить Софу, боится, что скоро попрут, халтура дальше не прокатит.
Это у вас откуда информация что она кого-то выдавливает? ))) Сами придумали?
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Ответ tanya_1111
Лично моё мнение - Саше надо взять себя в руки немного скинуть вес и взяться за тренировки, возвращать вращения и другие элементы, я абсолютно полностью уверенна что ей и сейчас по силам четверные. И когда откроют международные соревы, а я думаю через год два их откроют выходить туда, если взяться за это всерьез у нее всё точно получится, время еще есть.
Плюсую! Надеемся, со временем одумается и вернет форму, т.к. то, что есть сейчас - сомнительно: медленно (и по вращениям, и по части скожения), широковато (по части фигуры). Ждём!
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