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Устенко о фигурной «Лиге чемпионов»: «Интересный формат. На результаты можно не только повлиять спортивными достижениями, но и проявить себя с творческой стороны»

Миронова и Устенко назвали преимущества «Лиги чемпионов» по фигурному катанию.

«Лига чемпионов» – виртуальный турнир, где фигуристы из шести команд набирают очки за участие в соревнованиях и различных вызовах на протяжении всего сезона. Общий призовой фонд составляет 20 млн рублей.

Танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко представляет команду «Забайкальские манулы».

– Насколько интересен такой формат соревнований и чем?

Устенко: Интересный формат. На результаты команды можно не только повлиять спортивными достижениями, но и проявить себя с творческой стороны. Каждый из спортсменов раскрывается как личность, очень интересно за всеми наблюдать.

Миронова: Отличный проект, позволяющий раскрываться спортсменам с различных сторон, напрямую коммуницировать с болельщиками и, что немаловажно, создавать более крепкие дружеские связи внутри сборной. Это очень пригодится при выходе на международную арену.

– Как вы относитесь к манулам?

Устенко: Манулы – это дикие кошки, грация картошки, ха-ха. Мне нравятся.

Миронова: Теперь и я отношусь к манулам.

– Не отвлекает ли «Лига чемпионов» от подготовки к чемпионату России?

Устенко: Нет, вообще нет. Наоборот, интересно записывать кружочки, отвечать на вопросы болельщиков, выполнять задания, что-то придумывать. Переключаешься после тренировок на другую волну.

Миронова: В этом согласна с Евгением, подготовка к чемпионату России – процесс напряжённый, а данный проект это напряжение снимает.

– В чем плюсы таких соревнований, как Лига чемпионов, и нужны ли они сейчас сборной? Какое влияние оказывают на фигуристов?

Устенко: Определенно, такие соревнования поднимают интерес к фигурному катанию. Болельщики активно вовлекаются. У них есть возможность пообщаться со спортсменами, узнать их получше, раскрыть с новой стороны. Нас это вдохновляет.

Миронова: Каждый участник команды – личность. Благодаря прямому контакту со зрителем у нас есть возможность эту личность показать, что ценно.

Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Галлямова лидирует, команда Алиева – 2-я, команда Савосина – 3-я

Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Лига чемпионов (фигурное катание)
танцы на льду
logoсборная России
Евгений Устенко
Екатерина Миронова
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