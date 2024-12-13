Алена Савченко родила второго ребенка

Олимпийская чемпионка Алена Савченко родила вторую дочь.

Об этом она сообщила в соцсети.

Девочка родилась 12 декабря, ее назвали Наоми.

В 2016 году Савченко вышла замуж за британского художника Лиама Кросса. В 2019 году у них родилась дочка Амилия.