Алена Савченко родила второго ребенка
Олимпийская чемпионка Алена Савченко родила вторую дочь.
Об этом она сообщила в соцсети.
Девочка родилась 12 декабря, ее назвали Наоми.
В 2016 году Савченко вышла замуж за британского художника Лиама Кросса. В 2019 году у них родилась дочка Амилия.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алены Савченко
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