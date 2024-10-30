Волосожар о Савченко: «Когда мы выиграли Олимпиаду в Сочи, Алене было обидно и досадно. В тот момент дружба с ее стороны закончилась»

Татьяна Волосожар рассказала об отношениях с Аленой Савченко.

Волосожар стала гостьей подкаста «Произвольная программа» на Первом канале, где ведущий – ее муж и партнер в спорте Максим Траньков .

– Интересна твоя история с Аленой Савченко. Вы же вместе когда-то катались еще в сборной Украины, вы чемпионки этой страны. Впоследствии одна из вас переехала в Германию, вторая – в Россию, и вы стали самыми лучшими парницами в мире. Вы же дружили в какой-то момент? А потом, в какой-то момент, когда мы стали остро соперничать, дружба немножечко угасла.

– Когда я переехала выступать за Россию, чему, естественно, несказанно рада и судьба меня привела в нужное место – после этого, когда мы уже с тобой встали в пару, Алена увидела конкурентов конкретных, которые не только наступали на пятки, но уже могли и обыграть. Думаю, в этот момент дружба немножечко накалилась наша.

Я всегда соперников уважаю. Не могу тут общаться, а тут не общаться, потому что кто-то у нас выиграл. Немножечко детские обиды для меня со стороны Алены были, но я их понимаю. Могу понять, принять этот момент.

Конечно, когда мы выиграли Олимпиаду, выиграли у себя в стране с большим преимуществом, ей было обидно и досадно, потому что она столько Олимпиад уже прошла на то время. Казалось на тот момент, что это ее последняя Олимпиада.

В тот момент дружба вообще закончилась с ее стороны. Заходя в раздевалку, мы могли сказать сухое «привет» и все. Хотя когда мы катались в Германии, я к ней приходила в гости, мы общались, друг о друге знали практически все, близкие подруги были.

После Олимпиады был долгий перерыв. Мы приехали на шоу Art on Ice, Алена уже каталась с Бруно Массо на тот момент. И с тех пор мы снова начали общаться. Когда она уже выиграла Олимпийские игры и ее главная цель была достигнута. Честно, я искренне за Алену рада. Я знаю, сколько она положила и вложила в фигурное катание. Она герой, величайшая спортсменка, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.