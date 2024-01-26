Владимир Морозов: «Думаю, пары скоро будут готовы активно вставлять четверные элементы в программу. Но система к этому не очень располагает»

Теги Алена Савченко сборная России ISU Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 сборная США сборная Японии сборная Германии пары Владимир Морозов Бруно Массо Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Владимир Морозов считает, что система в парном катании не способствует четверным.

– Некоторые наши пары начинают напрыгивать четверные элементы в программах. Как вы считаете, эра четверных все-таки придет в пары?

– Это сложный вопрос, так как все упирается в базовую стоимость четверных. Когда мы выступали на Олимпиаде в 2018 году, там первые шесть пар в произвольной программе – все были с четверным, кроме Савченко/Массо – они и выиграли. Но тогда базовая стоимость оправдывала риск исполнения элемента ультра-си – ты все равно получал за него достойную оценку.

Сейчас, даже судя по прыжковому турниру, пары, которые делали четверные подкрутки, все равно получали меньше, чем те, кто делал хорошие чистые тройные. Я считаю, что это неправильно, все-таки четыре оборота – это намного сложнее, чем три, и это должно поощряться оценкой.

Тут вопрос больше не к судьям, а к правилам, по которым четверные стоят практически вровень с тройными. Но пары развиваются, я думаю, они скоро будут готовы активно вставлять четверные элементы в программу: кто-то выброс тренирует, кто-то подкрут. Но система к этому не очень располагает.

Это, конечно, очень обидно, особенно для тех, кто владеет четверным. По ходу этого сезона я следил за парами, которые вставляли четверные подкрутки, показывали неплохое исполнение – ну надо это как-то поощрять, давать им надбавку за это. Но по правилам, которые приняты ISU (Международным союзом конькобежцев), это невозможно.

– Могут ли фигуристы как-то повлиять на то, чтобы ISU изменил правила?

– Думаю, на сегодняшний день вряд ли, потому что пары в Европе, Америке и Японии не делают четверные, даже, наверное, не пытаются. А нас вряд ли сейчас кто-то будет слушать, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании Владимир Морозов.

5 комментариев
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Могли бы хотя бы на внутренних соревнованиях бонус давать за риск исполнения четверных элементов.
А на ИСУ оглядываться бессмысленно,--они уже идут по пути упрощения всего, что только можно упростить в ФК. И т.к. прогрессивных тренеров не имеется, то они с этого пути уже не свернут
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Все так и есть, к сожалению. Без наших пар мировое фигурное парное катание просело, а ИСУ, мягко говоря, смотрит на многое сквозь пальцы.
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Какие четверные, увы.. И поддержку-то одну хотят убрать. Четверные элементы в принципе могут запретить, мне кажется, к этому идет. По крайней мере, у женщин и пар. Если наши пары нанут штамповать сложные каскады типа лутц-тулуп, или лутц-ритт, постараются и цену каскадов уменьшить.
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Гордость берёт за наших спортсменов, даже в отсутствии международных стартов они двигаются вперёд. На прыжковом турнире увидели как много спортсменов в юниорах и во взрослом исполняют ультра си. Мне кажется у иностранных спортсменов челюсть упала от увиденного. Далеко вперёд ушёл наш спорт, не досягаем в ближайшее время. Именно по этому они не хотят нас возвращать.
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Ответ Алёна Вода
Могли бы хотя бы на внутренних соревнованиях бонус давать за риск исполнения четверных элементов. А на ИСУ оглядываться бессмысленно,--они уже идут по пути упрощения всего, что только можно упростить в ФК. И т.к. прогрессивных тренеров не имеется, то они с этого пути уже не свернут
мало у нас бонусов на внутренних соревах
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