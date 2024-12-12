Алена Савченко сообщила о беременности: «Наше второе чудо!»
Олимпийская чемпионка Алена Савченко сообщила о беременности.
«Я давно не выходила на связь и ничего не публиковала, хотя в этом году в моей жизни многое поменялось.
И вот пришло время поделиться с вами: на фото вы можете посмотреть на наше второе чудо! 👼🥰», – написала 40-летняя Савченко.
В 2019-м у Савченко и художника Лиама Кросса родилась дочь Амилия.
Савченко – олимпийская чемпионка Пхенчахана-2018 в парном катании, где она представляла Германию вместе с Бруно Массо. Также фигуристка является шестикратной чемпионкой мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алены Савченко
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