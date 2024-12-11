Шешелева и Карнаухов исполнили на тренировке четверной подкрут
Полина Шешелева и Егор Карнаухов исполнили четверной подкрут.
Видео с тренировки пары опубликовано в соцсетях команды Тутберидзе.
Шешелева и Карнаухов – победители этапов Гран-при России среди юниоров в парном катании.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Team Tutberidze
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