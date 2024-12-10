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Погорилая о завышении оценок фигуристам в России: «Если так не ставить – будет некрасиво. Всегда мы выходили на российский Гран-при, и нам чуть-чуть помогали»

Анна Погорилая считает правильным завышение оценок фигуристам на турнирах России.

– А мне кажется, это правильно. Если так не ставить [оценки] – будет некрасиво. Всегда мы выходили на российский Гран-при, и нам чуть-чуть помогали. Потому что дома катаешься. В Японии помогали японкам. Мальчики так неплохо катаются, что у меня вопросов не возникает. И по сложному контенту, и по уровням вращений. И компоненты к количеству четверных тоже всегда подтягивали.

Нужно кататься как Джейсон Браун, чтобы тебе поставили компоненты без прыжков. Это взаимосвязано. Как у Саши Трусовой – четверные, четверные, четверные, ну как ей не поставить высокие компоненты? Первая оценка будет космос, а вторая – внизу?

– А так не должно быть? Григорий Федоров получает 301 балл со своей хореографией, один из судей ставит 9,50 – разве это правильно?

– Видимо, он влюблен в этого спортсмена. Есть более техничные спортсмены, есть артистичные. Постановщик сделал программу, но спортсмен не столько ее показал, но был сконцентрирован на прыжках. Но программа есть. Я с трибун увидела у каждого программу, смысл в каждой.

Я скорее не могу понять, когда компоненты высокие при грязном прокате. Даже по правилам прописано, что вторая оценка должна снизиться. Я уже радуюсь, что повысили возраст и оценка ставится от -5 до +5, – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2016 Погорилая.

Наши фигуристы – крутые, но не заслужили такие оценки. Ни Федоров, ни тем более Семененко

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнна Погорилая
женское катание
мужское катание
logoсборная США
logoДжейсон Браун
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logoГран-при
logoГран-при Японии
logoГран-при России
Григорий Федоров
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